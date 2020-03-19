МОЗ оприлюднило відеозапис брифінгу про коронавірус із сурдоперекладом

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило відео брифінгу від 19 березня щодо ситуації з поширенням нового коронавірусу на YouTube з перекладом жестовою мовою.

Про це Міністерство охорони здоров'я повідомило в Facebook.

"Під час брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції сталася технічна накладка, тому глядачі не бачили у прямому ефірі анонсований переклад жестовою мовою. Просимо вибачення за незручності. Переглянути відео із супроводом наразі можна за посиланням", - йдеться у повідомленні.

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Раніше в анонсі на сайті Міністерства охорони здоров'я йшлося, що брифінг пройде з перекладом жестовою мовою.