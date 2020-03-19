Комуналка та іпотека: боржників не чіпатимуть під час карантину та 30 днів після

Державні виконавці на час карантину та протягом 30 днів після нього не виселятимуть примусово людей за комунальні борги та не стягуватимуть іпотечні заборгованості.

Про це Укрінформу повідомив очільник Центрального управління Міністерства юстиції Кирило Міненко.

«На час дії карантину та протягом 30 днів з дня його скасування державні виконавці не будуть виконувати рішення щодо примусового виселення людей та стягнення житла за комунальні борги, а також стягнення щодо іпотечних боргів», - сказав Міненко.

Він пояснив, що відповідні норми передбачені у законі про боротьбу з поширенням коронавірусу, який днями був ухвалений Верховною Радою України та підписаний Президентом України Володимиром Зеленським.

Водночас Міненко нагадав, що у Законі України «Про виконавче провадження» є обмеження: квартиру можна забрати і продати на аукціоні тільки у двох випадках.

«Перший – якщо у боржника є інше житло. Другий – якщо сума боргу перевищує 20 мінімальних заробітних плат, тобто більше 94 тисячі гривень. Борг рахують за попередні три роки, тож для арешту єдиної квартири в середньому щомісяця потрібно накопичувати 2,6 тисячі гривень заборгованості. В інших випадках ніхто не має права позбавляти житла», - пояснив Міненко.

Він наголосив, що стягнення житла може відбуватися тільки за рішенням суду.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада під час позачергового засідання 17 березня ухвалила закон №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)".

За даними Міністерства охорони здоров'я України, станом на ранок 19 березня в Україні було лабораторно підтверджено 16 випадків Covid-19, з них два летальних: Чернівецька область - 10 випадків (1 летальний), Житомирська - 1 (летальний) випадок, Київська - 2 випадки, Донецька - 1 випадок, м. Київ - 2 випадки.

Пізніше 19 березня стало відомо про ще один випадок у Житомирській області.

Усього, за даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.