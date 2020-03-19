Комуналка та іпотека: боржників не чіпатимуть під час карантину та 30 днів після
Про це Укрінформу повідомив очільник Центрального управління Міністерства юстиції Кирило Міненко.
«На час дії карантину та протягом 30 днів з дня його скасування державні виконавці не будуть виконувати рішення щодо примусового виселення людей та стягнення житла за комунальні борги, а також стягнення щодо іпотечних боргів», - сказав Міненко.
Він пояснив, що відповідні норми передбачені у законі про боротьбу з поширенням коронавірусу, який днями був ухвалений Верховною Радою України та підписаний Президентом України Володимиром Зеленським.
Водночас Міненко нагадав, що у Законі України «Про виконавче провадження» є обмеження: квартиру можна забрати і продати на аукціоні тільки у двох випадках.
«Перший – якщо у боржника є інше житло. Другий – якщо сума боргу перевищує 20 мінімальних заробітних плат, тобто більше 94 тисячі гривень. Борг рахують за попередні три роки, тож для арешту єдиної квартири в середньому щомісяця потрібно накопичувати 2,6 тисячі гривень заборгованості. В інших випадках ніхто не має права позбавляти житла», - пояснив Міненко.
Він наголосив, що стягнення житла може відбуватися тільки за рішенням суду.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада під час позачергового засідання 17 березня ухвалила закон №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)".
За даними Міністерства охорони здоров'я України, станом на ранок 19 березня в Україні було лабораторно підтверджено 16 випадків Covid-19, з них два летальних: Чернівецька область - 10 випадків (1 летальний), Житомирська - 1 (летальний) випадок, Київська - 2 випадки, Донецька - 1 випадок, м. Київ - 2 випадки.
Пізніше 19 березня стало відомо про ще один випадок у Житомирській області.
Усього, за даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.