У Житомирі під час карантину працюватиме оптовий ринок – голова ОДА

У Житомирі під час дії карантинних заходів працюватиме Малинський (Східний) ринок, який займається оптовою торгівлею, аби забезпечити безперебійне постачання продуктів по області.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу СК1 у Facebook.

"Ми вчора поспілкувалися з власником ринку. Оперативним штабом прийнято рішення, що Малинський ринок буде працювати виключно, як оптовий. Туди будуть заїжджати тільки оптовики. Ми не побачимо там бабусь з авоськами. Ми маємо розуміння, що дуже багато продуктових магазинів там закуповуються. Пояснили власнику ринку, що вся відповідальність лежить на ньому", - наголосив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

Він наголосив, якщо там помітять хоча б один випадок роздрібної торгівлі, невідкладно складуть адмінпротокол і ринок закриють.

"Власникам комплексу внесено зобов’язання щодо карантинних заходів про обробку транспортних засобів, які в’їжджають на територію ринку, про здійснення лише оптової торгівлі, про дотримання кількості перебуваючих, а також відстані між людьми у приміщеннях торговельного комплексу. Наразі на території ринку дотримуються цих обмежень та заборон", - додала начальник відділу комунікації ГУНП у Житомирській області Алла Ващенко.

Вона наголосила, що на ринку постійно чергує наряд поліцейських, які контролюють ситуацію щодо дотримання встановлених обмежень і заборон.

Раніше Житомирська ОДА рекомендувала припинити роботу всіх ринків по області. Виконком Житомирської ради на час дії карантину призупинив у місті роботу 6 найбільших ринків.

При цьому в Радомишлі, де зафіксували першу в Україні смерть від коронавірусу, ринок попри заборону продовжив працювати, а його роботу довелося призупиняти поліції.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції та для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.