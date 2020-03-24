У хворої з Житомира коронавірус не підтвердився після позитивного експрес-тесту

В однієї із двох пацієнток із Житомира, в яких експрес-тест показав коронавірус, лабораторно діагноз не підтвердився.

Про це повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин у Facebook.

«Маємо перший аналіз з лабораторії. Хоч експрес-тест дав позитивний результат, на щастя, в однієї з пацієнток діагноз не підтвердився. По другій – чекаємо. Сподіваюся, все буде добре», - йдеться у дописі.

Мер акцентував, що наразі у Житомирі перебуває 1 пацієнт із коронавірусом.

Як повідомляв Укрінформ, вдень Сухомлин поінформував про двох житомирянок, в яких експрес-тест підтвердив коронавірус.

Наразі в інфекційному відділенні Житомирської міської лікарні №1 знаходиться 49-річний чоловік, у якого діагностували коронавірус після повернення з Австрії.

Фото: ДПСУ