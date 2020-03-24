У Житомирі вже троє хворих на коронавірус - мер

У Житомирі на даний час зафіксували трьох інфікованих коронавірусом, з яких двоє жінок, що не були за кордоном.

Про це у Facebook повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

«Станом на 12.50. У +2 пацієнток, які були раніше госпіталізовані з пневмонією, експрес-тест підтвердив діагноз Covid-19. Чекаємо лабораторного підтвердження. За кордон жінки не їздили», - написав він.

Сухомлин наголосив, що всього у Житомирі наразі є троє хворих на коронавірус.

Підчас брифінгу в Житомирській ОДА мер розповів, що одна із госпіталізованих жінка 1961 року народження, а інша – 66-річна медсестра

Як повідомляв Укрінформ, мер Житомира раніше у вівторок інформував про ще одну пацієнтку, в якої експрес-тест підтвердив коронавірус.

До цього випадок коронавірусу в обласному центрі зафіксували у 49-річного чоловіка, який повернувся з Австрії.

За даними МОЗ, в Україні станом на 13.00 24 березня зафіксовано 97 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Фото: АА