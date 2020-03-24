До самоізоляції готові 42% жителів Житомирщини

У разі збільшення кількості випадків коронавірусної інфекції 42% жителів Житомирщини готові самоізолювазитися і лише 3% не будуть змінювати звичного способу життя.

Такі результати онлайн-опитування "Оцінка рівня соціальної безпеки в умовах поширення коронавірусної інфекції (Covid-19) " оприлюднила соціологічна служба Поліського національного університету з Житомира, повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі навчального закладу.

"У разі виявлення значної кількості випадків коронавірусної інфекції 42% опитаних схильні до самоізоляції, 32% – будуть продовжувати звичний спосіб життя, але дотримуватимуться відомих заходів профілактики. 3% респондентів планують не змінювати звичний спосіб життя", - підкреслив кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції університету Петро Пивовар.

За його словами, більшість респондентів (56%) оцінили свій рівень тривоги щодо поширення коронавірусної інфекції в Україні як середній. Високий рівень тривоги визнали лише 18% опитаних.

"20% опитаних частково погоджуються із введенням карантину з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції на території країни. 76% респондентів визнають необхідність введенння таких заходів", - додали у пресслужбі.

Зазначається, що онлайн-опитування проводилося упродовж 16-20 березня. Участь у ньому взяли 1953 респонденти, 62% з яких (1218 осіб) проживають на території Житомирської області.

Як повідомляв Укрінформ, уряд запровадив в Україні з 12 березня тритижневий карантин і низку обмежувальних заходів.

За даними МОЗ, в Україні станом на 24 березня зафіксовано 97 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

За даними сайту Worldometers, станом ранок 24 березня у світі зареєстрували 391 947 випадків зараження коронавірусом, з яких 102 843 особи одужали і 17 136 людей померли.