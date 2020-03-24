Поліція вибірково перевірятиме на дотримання карантину тих, хто повернувся з-за кордону

Дільничні і патрульні поліцейські приступають до масового вибіркового контролю умов дотримання карантину тими, хто повернувся в Україну з-за кордону.

Про це у Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Сьогодні поліція почала отримувати в автоматизованому порядку дані від

прикордонників по десяткам тисяч українців, які підписали особисті зобов'язання про

14-денний карантин шляхом самоізоляції (ті, хто повернувся з-за кордону - ред.).

Десятки тисяч дільничних і патрульних поліцейських приступають до масового

вибіркового контролю умов дотримання карантину ", - написав він.

Він зазначив, що "від цього, без перебільшення, залежить майбутнє боротьби з

епідемією коронавіруса".

"Не виключаю, що цих заходів буде недостатньо і за прикладом Південної Кореї,

Ізраїлю та Польщі державі доведеться звернутися до мобільних операторів і

здійснювати контроль за умовами карантину через моніторинг мобільних мереж", -

повідомив Геращенко.

Геращенко також подякував прикордонникам, "які щодня, першими ризикують своїм

здоров'ям, оформлюючи підписку про карантин тисячам наших співгромадян, яких

карантин застав далеко від України", за їх роботу.

Він також розповів в пості історію однієї дівчини, яка намагалася збрехати про те,

що вона не підписувала інформовану добровільну угоду про проведення протиепідемічних

та \ або профілактичних заходів після повернення з-за кордону в Україну (згоду на

самоізоляцію на 14 днів - ред.) .

Заступник міністра внутрішніх справ поінформував, що прикордонники точно виконують

наказ номер 2 головного санітарного лікаря України, заступника міністра охорони

здоров'я Віктора Ляшко про обов'язкове попередження всіх, хто в'їжджає в Україну про

обов'язковий карантин шляхом самоізоляції на 14 днів, і що за порушення цього

зобов'язання за статтею 44-3 КУпАП передбачений штраф в розмірі від 17 до 34 тисяч

гривень.