СММ потрібен доступ на окупований Донбас через епідемію коронавірусу - ОБСЄ

Діючий голова ОБСЄ, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама та генсек ОБСЄ Томас Гремінгер висловили глибоке занепокоєння щодо заборони російськими збройними формуваннями на Донбасі проїзду патрулів СММ ОБСЄ на окуповані території.

СММ повинна продовжувати свою діяльність на непідконтрольних уряду районах, зокрема, для контролю поширення коронавірусу, йдеться в опублікованій на сайті ОБСЄ заяві.

"Діючий голова ОБСЄ, прем'єр-міністр, міністр з питань Європи та закордонних справ Албанії Еді Рама та генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер висловили глибоке занепокоєння щодо того, що в останні дні збройні формування перешкоджають Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні (СММ) у перетині лінії зіткнення у напрямку неконтрольованих урядом районів на Сході України. Вони закликали до невідкладних кроків для забезпечення безпеки персоналу СММ та до того, щоб СММ змогла продовжувати свою діяльність, враховуючи необхідність контролю за поширенням Covid-19", - йдеться в опублікованій у понеділок ввечері заяві.

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Зазначається, що починаючи з 21 березня, члени російських збройних формувань на пунктах пропуску в Донецькій та Луганській областях відмовляють в проїзді патрулів СММ на окуповані території.

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"Ми усвідомлюємо необхідність проведення жорстких заходів у всьому світі у відповідь на поширення Covid-19, і СММ вже робить все можливе для захисту свого персоналу та населення в Україні. Але ми глибоко стурбовані наслідками такого безпрецедентного кроку для добробуту СММ, а також впливу на здатність Місії виконувати свій мандат. Я закликаю до повного дотримання передбаченої мандатом місії свободи пересування по всій країні та до поваги зобов'язань, взятих в рамках Мінських домовленостях", - підкреслив Діючий голова ОБСЄ Еді Рама.

Генеральний секретар ОБСЄ наголосив на важливості забезпечення можливості перетину лінії зіткнення спостерігачами СММ та доступу до окупованої території: "Як ніколи важливо забезпечити безпечний, вільний та безперешкодний доступ Місії по всій території України".

Він закликав до дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, "особливо з огляду на потреби всіх сторін зосередитись на реагуванні на пандемію".

Раніше в СММ ОБСЄ заявили, що російські окупаційні війська заборонили патрулям СММ ОБСЄ проїзд через свої блокпости на окупованій території Донбасу.

Це відбулося на тлі повідомлень у ЗМІ про те, що на окупованих Росією районах Донбасу спостерігається масове зараження місцевого населення коронавірусом, що, втім, приховується окупаційними адміністраціями в т.з. "ДНР" та "ЛНР".