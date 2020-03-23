Місія ОБСЄ посилює дистанційне спостереження на час карантину

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні посилює застосування засобів дистанційного спостереження на час карантину.

Про це у місії повідомили у відповіді на запит кореспондента Укрінформу.

"СММ ОБСЄ продовжує виконувати свій мандат по всій Україні. Беручи до уваги та усвідомлюючи загрозу, яку Cоvid-19 становить для суспільства та членів Місії, СММ вживає усіх необхідних запобіжних заходів для зниження ризиків до мінімуму і убезпечення свого персоналу, водночас забезпечуючи подальше виконання свого мандата, зокрема шляхом посиленого застосування засобів дистанційного спостереження",- йдеться у відповіді.

У місії додали, що, згідно зі своїм мандатом, СММ продовжує збирати інформацію на місцях, здійснювати моніторинг безпекової ситуації по всій Україні та звітувати про неї.

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Як повідомляв Укрінформ, у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі пропуск через лінію розмежування з 22 березня тимчасово припинений.

Пропуск представників моніторингових місій ОБСЄ, ООН, МКЧХ буде здійснюватися за раніше встановленим порядком.

За даними Worldometers, загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 у світі становить 351 654, з них 100 600 осіб одужали, померло 15 361 особа.