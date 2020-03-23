Окупанти на Донбасі не пропускають через блокпости жодного патруля ОБСЄ

Російські окупаційні війська заборонили патрулям СММ ОБСЄ проїзд через свої блокпости на окупованій території Донецької області.

Про це повідомляється в опублікованому на сайті ОБСЄ оперативному звіті Спеціальної моніторингової місії в Україні.

"21 та 22 березня члени збройних формувань на блокпостах у Донецькій області не пропустили до непідконтрольних урядові районів жодного патруля Місії, що прямували з підконтрольних урядові районів", - йдеться у звіті.

Так, уранці 21 березня на блокпості поблизу н. п. Оленівка (непідконтрольний урядові, 23 км на південний захід від Донецька) один з бойовиків заборонив патрулю СММ у складі 5 співробітників на 2 автомобілях проїзд до непідконтрольних урядові районів, пояснивши це "розпорядженнями від керівництва збройних формувань".

"Того ж ранку на блокпості, розташованому приблизно за 600 м на захід від н. п. Верхньошироківське (кол. Октябр; непідконтрольний урядові, 85 км на південь від Донецька) на півдні Донецької області, озброєний член збройних формувань заборонив іншому патрулю Місії у складі 6 співробітників на 2 автомобілях проїзд до непідконтрольних урядові районів, пояснивши це тим, що "пункт пропуску закритий"", - поінформували в Місії.

Уранці 22 березня на тому ж блокпості західніше Верхньошироківського озброєний член російських збройних формувань знову заборонив ще одному патрулю СММ у складі 6 співробітників на 2 автомобілях проїзд до непідконтрольних урядові районів, за його твердженнями, через "карантин".

"Через ці недопуски свобода пересування Місії через лінію зіткнення була обмеженою і патрулі СММ не змогли дістатися непідконтрольних урядові районів Донецької області, що завадило виконанню її мандата по всій країні", - заявили в СММ ОБСЄ.