Окупанти на Донбасі не пропускають через блокпости жодного патруля ОБСЄ

Окупанти на Донбасі не пропускають через блокпости жодного патруля ОБСЄ

Укрінформ
Російські окупаційні війська заборонили патрулям СММ ОБСЄ проїзд через свої блокпости на окупованій території Донецької області.

Про це повідомляється в опублікованому на сайті ОБСЄ оперативному звіті Спеціальної моніторингової місії в Україні.

"21 та 22 березня члени збройних формувань на блокпостах у Донецькій області не пропустили до непідконтрольних урядові районів жодного патруля Місії, що прямували з підконтрольних урядові районів", - йдеться у звіті.

Так, уранці 21 березня на блокпості поблизу н. п. Оленівка (непідконтрольний урядові, 23 км на південний захід від Донецька) один з бойовиків заборонив патрулю СММ у складі 5 співробітників на 2 автомобілях проїзд до непідконтрольних урядові районів, пояснивши це "розпорядженнями від керівництва збройних формувань".

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"Того ж ранку на блокпості, розташованому приблизно за 600 м на захід від н. п. Верхньошироківське (кол. Октябр; непідконтрольний урядові, 85 км на південь від Донецька) на півдні Донецької області, озброєний член збройних формувань заборонив іншому патрулю Місії у складі 6 співробітників на 2 автомобілях проїзд до непідконтрольних урядові районів, пояснивши це тим, що "пункт пропуску закритий"", - поінформували в Місії.

Уранці 22 березня на тому ж блокпості західніше Верхньошироківського озброєний член російських збройних формувань знову заборонив ще одному патрулю СММ у складі 6 співробітників на 2 автомобілях проїзд до непідконтрольних урядові районів, за його твердженнями, через "карантин".

"Через ці недопуски свобода пересування Місії через лінію зіткнення була обмеженою і патрулі СММ не змогли дістатися непідконтрольних урядові районів Донецької області, що завадило виконанню її мандата по всій країні", - заявили в СММ ОБСЄ.

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