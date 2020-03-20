Доступ ОБСЄ обмежений щонайменше до 27 населених пунктів на Донбасі - InformNapalm

Щонайменше у 27 населених пунктах на території ОРДЛО обмежений доступ Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні.

Про це йдеться в аналізі перешкоджання діяльності місії на Донбасі від міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

"Доступ лишається обмеженим або забороненим в принаймні 27 тимчасово окупованих населених пунктах на всьому південному напрямку. А, враховуючи, що недопуск відбувається на блокпостах бойовиків, розташованих на основних дорогах – то до всієї лінії зіткнення з непідконтрольної частини півдня Донецької області", - йдеться у дослідженні.

Крім того, місія ОБСЄ не має доступу до району Гнутово, "який розглядається як нова потенційна ділянка розведення".

Російські окупаційні сили фактично щоденно блокують проїзд Місії в напрямку пункту пропуску місцевого населення, яке прямує до КПВВ "Гнутово".

Протягом січня 2020 року на блокпості західніше н.п. Верхньошироківське (кол. Октябр, непідконтрольна територія, 85 км на південь від Донецька) патруль СММ ОБСЄ затримували 11 разів.

В лютому на тому ж блокпості бойовики відмовляли патрулю Місії ОБСЄ 21 раз, а затримували на тривалий час 3 рази.

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"В березні кількість відмов у пропуску на цьому ж блокпості поки що сягнула відмітки 6 разів, проте, збільшилась кількість перешкод при здійсненні місією спостережень за допомогою БПЛА, що може пояснюватись тим, що спостерігачі намагаються моніторити ситуацію в цьому районі з повітря", - йдеться у аналізі.

Так, у березні БПЛА ОБСЄ малого та середнього радіусу дії 16 разів зазнавали перешкод сигналу GPS внаслідок глушіння системами РЕБ, а 4 рази по БПЛА російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.