МЗС вітає продовження мандата СММ ОБСЄ та хоче доступу місії в окупований Крим

Міністерство закордонних справ України вітає продовження мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та вимагає від Росії забезпечити доступ місії в Крим.

Про це йдеться в коментарі МЗС, розміщеному на сайті зовнішньополітичного відомства.

"Міністерство закордонних справ України вітає рішення Постійної Ради ОБСЄ щодо продовження мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) на наступний 12-місячний період, до 31 березня 2021 року. Особливо відзначаємо той факт, що держави – учасниці ОБСЄ навіть у поточних складних умовах погодилися на суттєве збільшення бюджету СММ з метою посилення моніторингових можливостей місії", - йдеться в коментарі.

Зазначається, що завдяки вказаному рішенню СММ зможе й надалі інформувати міжнародну спільноту про факти, які підтверджують військову присутність Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України.

При цьому МЗС наголошує на необхідності забезпечення імплементації домовленостей, досягнутих під час Паризького саміту в Нормандському форматі, зокрема, щодо посилення спроможностей СММ використовувати усі можливості її мандата від 21 березня 2014 року і мати безпечний і надійний доступ до всієї території України з метою повного виконання свого мандата.

"Нагадуємо, що мандат СММ поширюється на всю територію України у межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь. Засуджуємо той факт, що шість років поспіль Російська Федерація, грубо порушуючи мандат СММ, відмовляє місії в доступі до тимчасово окупованого РФ Кримського півострову. Вимагаємо виконати численні резолюції міжнародних організацій щодо забезпечення доступу СММ до Криму та припинити кампанію із залякування спостерігачів місії на тимчасово окупованих частинах Донбасу", - йдеться в коментарі Міністерства.

МЗС очікує, що СММ ОБСЄ продовжуватиме роботу, спрямовану на сприяння мирному врегулюванню міжнародного збройного конфлікту, який розпочала Російська Федерація проти України, на основі принципів ОБСЄ і норм міжнародного права з метою відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. При цьому Україна закликає посилити увагу до ситуації з мілітаризацією Росією Криму та триваючими обмеженнями російською стороною свободи мореплавання в Азовському морі і Керченській протоці, які мають негативні соціально-економічні наслідки для відповідних регіонів України.