ЄС виділив додаткові €3,2 мільйона на підтримку місії ОБСЄ в Україні

Євросоюз продовжує надавати Україні допомогу у вирішенні конфлікту на Донбасі та підтримувати Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

Про це інформує сайт Представництва ЄС в Україні.

«ЄС виділить додаткові 3,2 млн євро для Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Таким чином, загальна сума, яку Євросоюз спрямував на підтримку цієї місії, сягне 52 млн євро. ЄС також збільшить допомогу системі цивільного захисту на Сході України – 1 мільйон євро буде спрямований на імплементацію Стратегії цивільного захисту України, відразу після її ухвалення», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ЄС також профінансує створення сучасного центру надання адміністративних послуг у Станиці Луганській. Це відповідає курсу на децентралізацію в Україні та охоплює широкий спектр послуг - від пенсійного забезпечення до реєстрації нерухомості.

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Ще мільйон євро Євросоюз спрямує на підвищення стійкості Приазов'я, зокрема, за рахунок покращення системи інформування про цей регіон, що дозволить краще визначати його негайні, середньострокові та довготермінові потреби.

Як зазначає Представництво ЄС в Україні, Євросоюз та його члени є найбільшими донорами допомоги, яку Україна отримує для розв'язання конфлікту на Донбасі. З початку конфлікту у 2014 році Україна отримала на ці цілі 762,5 млн євро, що становить близько половини від загального обсягу гуманітарної допомоги.

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Як повідомляв Укрінформ, загалом з 2014 року Євросоюз і його фінансові установи виділили Україні гранти та кредити більш як на 15 мільярдів євро для підтримки реформ, а також для вирішення практичних завдань в рамках політичної асоціації та економічної інтеграції країни з ЄС.