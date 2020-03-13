Україна закликає СММ ОБСЄ висвітлювати більше порушень свого суверенітету з боку РФ

Україна закликає Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ приділяти більшу увагу порушенням суверенітету країни з боку Росії на окупованих районах Донбасу, зокрема, таким як введення російської валюти, законодавства та податкової системи.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми повністю підтримуємо діяльність СММ та вдячні за її звіти, які висвітлюють агресивні дії Росії проти України. Ми також були б вдячні Місії за її додаткові зусилля щодо виконання частини її мандату, пов'язаної із встановленням та повідомленням фактів щодо порушень основних принципів та зобов'язань ОБСЄ", - заявив він.

Український дипломат додав, що суверенітет держав "є одним із таких принципів". "І ми закликаємо СММ перевіряти та встановлювати факти щодо порушень суверенітету України з боку Російської Федерації на окупованих нею районах Донбасу, таких як російська валюта, законодавство та податкова система, що було введено окупаційною владою", - наголосив очільник місії України при ОБСЄ.

Він також звернув увагу на повідомлення ЗМІ від 6 березня про скасування статусу української мови на окупованих районах Донецької області.

"У разі підтвердження, це буде черговим порушенням принципу суверенітету держав. Ми закликаємо СММ до виконання свого мандату, перевірки усіх цих порушень та звітування щодо результатів перед державам-учасницями", - зазначив Євгеній Цимбалюк.