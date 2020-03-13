Україна в ОБСЄ: За три дні на Донбасі загинули 4 військовослужбовці, 16 поранено

Російські збройні формування на Донбасі продовжують порушувати домовленість про припинення вогню, і лише протягом 8-10 березня в результаті їх атак загинули 4 українських воїни, ще 16 отримали поранення.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Останні декілька днів ознаменувалися серйозним погіршенням без пекової ситуації на лінії зіткнення на Донбасі. 8 березня російські збройні формування завдавали удару по українській військовій вантажівці, вбивши одного військовослужбовця та поранивши трьох інших. Наступного дня вони скинули гранати з БПЛА на медичний автомобіль, на даху якого було чітке маркування Червоного Хреста. 10 березня російські "маріонетки" нанесли удар протитанковою керованою ракетою по іншій українській військовій вантажівці, вбивши двох осіб та поранивши вісьмох", - поінформував присутні іноземні делегації український дипломат.

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При цьому, додав він, атака 10 березня була здійснена російськими збройними формуваннями з житлового району, "використовуючи цивільних осіб, які живуть у цьому місці, у якості "живого щита", щоб запобігти можливій відповіді з боку Збройних Сил України".

"Загалом лише за ці три дні українські військові втрати становили 4 військовослужбовці убитими та 16 пораненими", - додав Євгеній Цимбалюк.

Очільник української місії при ОБСЄ вказав на те, що цивільні жителі також продовжують нести тягар цієї гібридної війни, розпочатої Росією. Так, 2 березня російські найманці обстріляли Красногорівку, а 9 березня – житловий район Верхньоторецького.

Український дипломат також в черговий раз привернув увагу іноземних делегацій до використання протипіхотних мін на окупованих Росією районах Донбасу: за даними СММ ОБСЄ, 6 березня на одній такій міні підірвався чоловік в окупованому Піонерському.

"Ми багато раз закликали російську сторону припинити використання заборонених протипіхотних мін на окупованих нею районах Донбасу. Ми рішуче засуджуємо постійні порушення норм міжнародного гуманітарного права, включаючи вогонь по медичних машинах, використання протипіхотних мін, обстріли з житлових районів та багато іншого, що є широко поширеним на окупованих Росією районах Донбасу", - наголосив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні.