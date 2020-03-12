Недопуск журналістів у зону ООС: штаб дав роз'яснення

Допуск журналістів на передові позиції у районі проведення операції Об’єднаних сил унормовано відповідно до законодавства України та з урахуванням практик провідних армій світу.

По це йдеться на сайті Міноборони.

"Тимчасові, епізодичні обмеження перебування осіб, не залучених до проведення ООС, встановлюються з урахуванням аргументованих ухвалених рішень командирів військових частин та пов’язані з безпекою операцій, зокрема ротаційними питаннями підрозділів, а також раптово виникаючою загрозою для життя як особового складу, так і цивільних осіб. Рішення, які приймаються командирами різних рівнів безпосередньо у районах відповідальності потрібно поважати та не переводити в політичну площину. Командування Об’єднаних сил завжди відкрите до конструктивної співпраці зі ЗМІ для донесення об’єктивної інформації щодо протидії російській агресії та зі всією відповідальністю заявляє, що командирам підрозділів ОС делеговані всі права щодо застосування зброї по противнику в разі виникнення загрози життю особовому складу та цивільному населенню, а також виникнення загрози втрати нашої території", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Детектор медіа, воєнкори закликали Президента пояснити ситуацію із недопуском журналістів на передову на Донбасі. Воєнні кореспонденти українських національних телеканалів звернулися до Президента України Володимира Зеленського із проханням пояснити, чому представників ЗМІ не пускають на передову на Донбасі, а також – чому приховують кількість обстрілів з боку бойовиків по позиціях українських військових. Це відеозвернення журналісти 12 березня опублікували на своїх сторінках у Facebook.

До флешмобу #розплющіть_очі_на_війну та #правда_війни долучилися: кореспонденти телеканалу «Україна» Тетяна Уралова, Єгор Логінов та Олексій Кашпоровський; кореспонденти ICTV Володимир Михайлов та Тетяна Наконечна; кореспондентки 5 каналу Євгенія Китаєва та Анна Кудрявцева; кореспондент 24 каналу Євген Назаренко; кореспондентка «1+1» Наталя Нагорна; кореспондентка «Інтера» Ірина Баглай; колишня кореспондентка UATV Анастасія Федченко; колишній кореспондент «1+1» та ведучий UATV Євген Агарков.