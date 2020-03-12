Окупанти обстріляли підрозділи ООС під Зайцевим, поранений боєць

Російські окупанти, порушивши домовленості, обстріляли підрозділи Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Зайцеве, один український захисник поранений.

Про це інформує пресцентр штабу ООС у Facebook.

"Сьогодні, вкотре порушивши всі можливі домовленості, російські окупанти обстріляли підрозділи Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Зайцеве. Противник вів обстріли з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також зафіксовано роботу ворожих снайперів", - йдеться у повідомленні.

За підтвердженими даними, напередодні з Росії на цю ділянку фронту прибули російські снайпери, які приїхали на українську землю для складання іспитів, зазначили у штабі.

"Окупанти прицільним пострілом поранили одного нашого захисника. Пораненому воїну негайно надали медичну допомогу. Такі злочинні дії не залишились без відповіді. Українські військові, використовуючи дозволене озброєння, знищили вогневі точки противника. Втрати ворога уточнюються", - повідомляють у штабі ООС.