На Донбасі від початку доби - жодного обстрілу

Від початку доби на лінії зіткнення в зоні проведення операції Об'єднаних сил зберігається тиша, станом на 12:00 російсько-окупаційні війська вогонь не відкривали.

Про це повідомляється на сайті Міноборони.

"Від початку поточної доби, 12 березня, за наявною станом на 12:00 інформацією, російсько-окупаційні війська вогонь на лінії бойового зіткнення не відкривали", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил контролюють обстановку та неухильно дотримуються режиму тиші.

Водночас, як повідомлялося раніше, упродовж минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили два прицільні обстріли позицій українських захисників. Обидва порушення режиму тиші окупанти здійснили пізно ввечері в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» Об’єднаних сил. Внаслідок ворожого прицільного вогню один український військовий отримав поранення.

Фото: ООС