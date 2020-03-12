Окупанти двічі порушили "тишу", поранений боєць ЗСУ

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Усі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: біля населеного пункту Піски – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Гнутового – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожих обстрілів позицій ЗСУ один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

Із початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат із боку Об'єднаних сил немає.