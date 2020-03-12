Окупанти двічі порушили "тишу", поранений боєць ЗСУ
Укрінформ
Збройні формування Російської Федерації за минулу добу двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.
"Противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
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Внаслідок ворожих обстрілів позицій ЗСУ один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.
Із початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
За поточну добу втрат із боку Об'єднаних сил немає.
Фото: ООС