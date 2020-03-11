Обстріл під Пісками: сили ООС відповіли вогнем, вбиті троє окупантів

Обстріл українських захисників російськими окупантами із застосуванням ПТРК в районі населеного пункту Піски не залишився без відповіді - троє вбитих, до пʼяти поранених.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

"Після закінчення бою, з уражених позицій противник почав вивозити вбитих та поранених. Всього було задіяно до чотирьох медичних евакуаторів. Втрати противника на цій ділянці склали до трьох вбитих та до п’яти поранених різного ступеня тяжкості", йдеться у повідомленні.

Як зазначається, завдяки застосуванню сучасних оптико-електронних приладів, які нещодавно надійшли на озброєння українських підрозділів, захисники помітили відхід бойового розрахунку ПТРК противника із житлового сектору окупованого населеного пункту. Відхід цього розрахунку російські окупанти прикривали вогнем зі своїх позицій.

Підрозділи Об’єднаних сил застосували всі наявні чергові засоби ураження для повного придушення вогневої активності російсько-окупаційних військ та знищення розрахунку ПТРК, який підбив автомобіль із українськими воїнами. По позиціях противника, з яких вівся вогонь, було завдано низку ударів, за результатами чого вся вогнева активність ворога була припинена. Розрахунок ПТРК, як бойова одиниця, перестав існувати — один оператор був убитий, інший важко поранений, інформує МОУ.

Як повідомляв Укрінформ, 10 березня російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Піски.

Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від отриманих поранень. Сім військових зазнали поранення різного ступеня важкості, ще одного захисника госпіталізовано з бойовим травмуванням.

Окрім цього, внаслідок ворожих обстрілів позицій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та ще один отримав бойове травмування.