Снайпери бойовиків поранили мирного жителя поблизу Мар'їнки

Збройні формування РФ здійснили черговий теракт, снайперським вогнем обстрілявши мирне населення в околицях населеного пункту Мар'їнка.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

"7 березня російські окупаційні війська вели вогонь на ураження по мирному цивільному населенню прифронтової Мар’їнки Донецької області. На одній з крайніх вулиць Мар'їнки, де більшість будинків зруйновані ущент, під час ворожого снайперського обстрілу зазнав поранення мирний житель, який на той час знаходився за кермом свого автомобіля", - повідомили в штабі.

Військовослужбовцями підрозділу Об’єднаних сил оперативно була проведена евакуація чоловіка із сектору обстрілу. У безпечному місці військовими медиками була надана перша медична допомога пораненому, якого потім терміново доправили до найближчого медичного закладу.

"Противник, здійснюючи злочинні дії, зухвало нехтує усіма нормами міжнародного гуманітарного права щодо ведення бойових дій та цілеспрямовано веде вогонь на ураження по мирним мешканцям", - повідомили в штабі ООС.

Там також відзначили, що, за даними розвідки, активізація ворожих снайперів тут невипадкова. "Сюди полюбляють заїжджати з росії випускники снайперської школи. Поблизу Мар'їнки вони складають свої іспити і відточують стрілецькі навички", - йдеться у повідомленні.

Зважаючи на те, що ворожий снайпер вів вогонь, прикриваючись будинками мирних мешканців на тимчасово окупованій території, українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали, аби не наражати на небезпеку цивільне населення.

"Разом з тим, всі необхідні докази цього військового злочину будуть подані до відповідних міжнародних організацій для притягнення країни-агресора - російської федерації до відповідальності", - зазначили в штабі ООС.

Як раніше повідомляло агентство, окупанти на Донбасі сьогодні з півночі здійснили 4 обстріли.