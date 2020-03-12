Україна показала в ОБСЄ обстріляний з дрона санітарний автомобіль ЗСУ

Під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ у середу у Відні українська делегація привернула увагу іноземних партнерів до грубого порушення російськими окупаційними військами на Донбасі норм міжнародного гуманітарного права.

Зокрема, показала фотодоказ цілеспрямованї атаки на медичний автомобіль ЗСУ з безпілотника, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

"9 березня російські окупаційні війська атакували поблизу Талаківки військово-медичний автомобіль Збройних Сил України, на якому було чітко видно маркування емблеми Червоного хреста. Ця атака була здійснена з використанням комерційного квадрокоптера (переробленого для бойових дій), який скинув 2 заряди ВОГ (ВОГ-25 або ВОГ-17) на дах автомобіля", - заявив заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання цього одного з двох директивних органів ОБСЄ.

Український дипломат звернув увагу присутніх на те, що цей БПЛА був запущений в той час, коли в цьому ж районі здійснював політ безпілотник СММ ОБСЄ. При цьому, обоє БПЛА за типом були квадрокоптери.

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"Стає очевидним, що російські окупаційні війська були в курсі точного часу та місця роботи безпілотного літального апарату СММ та використали цю інформацію для прикриття своєї атаки на позиції Збройних Сил України", - наголосив Лоссовський.

Обстріляний з дрона санітарний автомобіль ЗСУ

"Такі дії яскраво свідчать про зухвале нехтування російськими окупаційними силами норм міжнародного гуманітарного права", - додав він.

Делегаціям країн-учасниць ОБСЄ було продемонстровано фотографії пошкоджень військово-медичного автомобіля ЗСУ, завданих у ході атаки з дрона.