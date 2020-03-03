ОБСЄ опублікувала правовий аналіз українського законопроєкту про ЗМІ

Офіс представника ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації Арлема Дезіра провів правовий аналіз проєкту закону України "Про ЗМІ", кілька аспектів якого рекомендується переглянути.

Повний текст аналізу опублікований на сайті Організації з безпеки та співробітництва в Європі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Необхідно, щоб цей проєкт закону був приведений у відповідність із чинними міжнародними стандартами, зобов'язаннями ОБСЄ та кращими практиками щодо свободи вираження поглядів та свободи інформації з метою уникнення негативного впливу на свободу ЗМІ в країні", - йдеться у коментарі Арлема Дезіра з цього приводу.

Зазначається, що правовий огляд цього законопроєкту про ЗМІ був замовлений Офісом представника ОБСЄ з питань свободи та підготовлений експертом зі свободи засобів масової інформації доктором Джоан Барата Мір (Joan Barata Mir).

В аналізі, зокрема, міститься застереження з приводу низки передбачених законопроєктом обмежень, що стосуються контенту, який може поширюватися на території України. Вказується на те, що конкретні ситуації, що впливають на національну безпеку, "можуть виправдовувати встановлення певних обмежень права на свободу вираження поглядів, однак ці обмеження мають бути чітко визначені у кожному конкретному випадку". Також в аналізі висловлюється занепокоєння щодо можливості накладення штрафу на певні ЗМІ шляхом заборони їх розповсюдження, що названо "надмірним і непропорційним заходом". Крім того, у ньому містяться рекомендації щодо процедури призначення членів, функціонування та повноважень Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

"Цей аналіз пропонує важливі рекомендації, спрямовані на вдосконалення законопроєкту відповідно до міжнародних стандартів та зобов'язань ОБСЄ. Я закликаю владу врахувати ці рекомендації, перш ніж приймати закон, для забезпечення кращого регулювання свободи ЗМІ в Україні. Мій Офіс готовий продовжувати працювати з Україною та надавати необхідні рекомендації", - заявив Дезір.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури, молоді та спорту України 20 січня оприлюднило проєкт закону щодо забезпечення національної інфобезпеки та права на доступ до достовірної інформації, відомого як “законопроєкт про дезінформацію”.

У міністерстві запросили до участі представників ЗМІ, профільних інституцій та громадських організацій, медіаекспертів та медіаюристів.

У МКМС наголосили, що законопроєкт покликаний забезпечити реалізацію права громадян на доступ до достовірної збалансованої інформації через запровадження механізмів боротьби з дезінформацією в інформаційному просторі України та підвищення рівня медіаграмотності населення в умовах гібридної агресії РФ.