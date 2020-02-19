Комітет Ради не відкликатиме законопроєкт "Про медіа" - Ткаченко

Дискусія навколо законопроєкту "Про медіа" триває, документ не буде відкликаний.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв’ю виданню "Главком".

"Я не бачу спротиву медіасередовища щодо цього закону. Я бачу дискусію, яка триває. Відкликати його ми точно не маємо наміру", - сказав він.

За його словами, на сьогодні є кілька статей – вісім чи дев’ять, до яких виникають запитання, і є відповідні пропозиції. Такі пропозиції можна групувати за блоками: формат регулювання онлайн-медіа, питання мови, питання повноважень Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, "і ще два-три блоки, які менш дискусійні".

Ткаченко наголосив, що наразі зібрано зауваження і пропозиції, які увійдуть у порівняльну таблицю до законопроєкту. Однак необхідно провести "ще дві-три робочі зустрічі з групою, яка писала закон, щоб окремо зупинитися на кожній пропозиції і зауваженнях".

Голова комітету підкреслив, що лобістами цього законопроєкту є медійники, оскільки, за його словами, регуляція у цій площині відстала від реальності на "багато-багато років".

Як повідомляв Укрінформ, Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував ухвалити в першому читанні законопроєкт №2693 "Про медіа", який складається зі 124 статей.

Законопроєкт "Про медіа" (№2693), зареєстрований у Верховній Раді 27 грудня 2019 року, пропонує запровадити спільне регулювання у сфері медіа як поєднання функцій та засобів державного регулювання та галузевого саморегулювання.