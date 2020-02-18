Медіаюристи наступного тижня візьмуться за законопроєкт про дезінформацію — Бородянський

Група медіаюристів на наступному тижні розпочне аналіз проєкту закону про протидію дезінформації, розроблений Міністерством культури, молоді та спорту.

Про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський сказав у інтерв’ю DW.

«Наступного тижня розпочне свою роботу група з медіаюристів, яка пункт за пунктом буде опрацьовувати законопроєкт. Вважаємо, що через два місяці запропонуємо суспільству новий текст закону, який буде більш потужним. Жодним чином він не повинен обмежувати журналістську діяльність щодо таких елементів, як розслідування, щодо критичних висловлювань на адресу влади і таке інше», - сказав Бородянський.

Він нагадав про те, що МКМС ухвалило рішення про продовження щонайменше на два місяці обговорення напрацьованого законопроєкту про протидію дезінформації. «Розуміємо, що закон не буде прийнятий у тому вигляді, в якому він є зараз», - додав урядовець.

Водночас, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи не боїться міністр увійти в історію як людина, яка створила жорсткий механізм контролю діяльності представників ЗМІ, він зазначив: «Я мало чого боюся, тому що вірю у те, що роблю, розумію наслідки своєї роботи. Завдання, яке стоїть переді мною та моєю командою – зробити так, щоб цей закон неможливо було використовувати в інший спосіб, ніж це передбачено».

«Ми маємо убезпечити українських громадян від дезінформації та від можливого маніпулювання суспільною думкою, яке може призвести до спотворення суспільної думки або загроз національній безпеці», - додав Бородянський.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури, молоді і спорту 20 січня оприлюднило проєкт закону щодо забезпечення національної інформбезпеки та права на доступ до достовірної інформації, відомого як "законопроєкт про дезінформацію".

У відомстві запросили до участі в обговоренні законопроєкту представників ЗМІ, профільних інституцій та громадських організацій, медіаекспертів та медіаюристів.

27 січня представники медійної спільноти та громадських організацій рекомендували міністерству утриматися від реєстрації законопроєкту "про дезінформацію" в парламенті.

Комісія з журналістської етики оприлюднила заяву з вимогою до уряду та МКМС – зняти з розгляду законопроєкт щодо дезінформації та розпочати процес підготовки законодавчих змін з нуля. “Репортери без кордонів” висловили критичні зауваження до законопроєкту.