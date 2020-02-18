МКМС пропонує змінити закон про бібліотеки

Міністерство культури, молоді та спорту вже напрацьовує зміни до закону про бібліотеки та бібліотечну справу.

Про це заступник міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк сказала на брифінгу у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми розпочали працювати над змінами до Закону «Про бібліотеки та бібліотечну справу». Мусимо розуміти, що відповідальність за наповненість фондів, за те, в якому стані є публічна бібліотека, де б вона не була, у першу чергу лежить на органах місцевого самоврядування. Великі громади повинні впливати на тих, кого вони обирають собою управляти», - наголосила Подоляк.

На її переконання, публічні бібліотеки мають об'єднувалися та гуртувати навколо себе громади. Бібліотеки мають бути місцем, де люди зможуть збиратися та отримувати культурні послуги різного виду, а не лише книжки.

За даними Подоляк, мережа бібліотек в Україні складається з близько 33 тисяч шкільних, наукових, відомчих та публічних книгозбірень, публічних серед них 15 тисяч.

Нині, додала заступник міністра, децентралізація передбачає багато різноманітних ініціатив, пов'язаних із реорганізацією бібліотечних систем. «Міністерство культури, молоді та спорту ... не зацікавлене у припиненні діяльності хоч однієї бібліотеки. МКМС не має на меті закрити хоч одну бібліотеку. Публічні бібліотеки, які реорганізовують, зливаються, об'єднуються чи переносять свою діяльність у якесь інше місце, - їх існування на 99,9% залежить від органів місцевого самоврядування», - підкреслила вона.

Подоляк наголосила, що мета МКМС зробити так, щоб бібліотеки перестали асоціюватися із чимось архаїчним. У багатьох розвинених країнах світу книгозбірні є модерними місцями розвитку громад. «І ми хочемо цей принцип перенести на діяльність усіх наших бібліотек», - заявила посадовець.