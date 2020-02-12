В Україні проблемою є не російська мова, а політика русифікації — Подоляк

В Україні не йде боротьба з російською мовою, а головною проблемою є політика русифікації.

Про це розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ заступниця глави Міністерства культури, молоді та спорту Ірина Подоляк.

"Я хочу ще раз наголосити, що в Україні жодна притомна людина не веде боротьби з російською мовою, бо це ідіотично. В Україні проблемою є не російська мова, а політика русифікації. Я не хочу говорити про Емський і Валуєвський укази, це надто далеко. Я говорю винятково про період ХХ століття. Та ми ж розуміємо, що живемо в світі наслідків", - сказала вона.

Подоляк зазначила, що зазвичай зрусифіковані люди навіть не замислювалися про те, якою мовою вони спілкуються і чому так. За її словами, у держави також немає з цим проблем, але держава має певні вимоги до сфери, яка є державною і публічною.

"Ми не можемо не регулювати використання мови у публічній сфері, тому що це 90% нашого вербального інформаційного поля. Ми не можемо казати, що не має значення, якою мовою надаються послуги в кафе, ресторанах чи мистецьких школах", - сказала вона.

Як повідомлялося, в Україні 16 липня 2019 року набрав чинності Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".