Регіональні радіостанції перевиконують мовні квоти — Костинський

Середній показник частки пісень українською мовою в ефірі регіональних і місцевих FM-радіостанцій становить 52%.

Про це повідомив член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський 12 лютого під час пресконференції в Укрінформі.

“Що стосується обсягу пісень українською мовою на місцевих і регіональних радіостанціях, найголовніше - в їх ефірі кожна друга пісня звучить саме українською. Результат, який ми зафіксували, становить 52%. Тобто наші мовники незалежно від регіону забезпечують перевиконання цих норм”, - пояснив він.

За словами Костинського, порівняно з попереднім періодом частка україномовних пісень зросла на п'ять відсоткових пунктів, а перевиконання визначеної законом квоти сягає 17 відсоткових пунктів.

Так, згідно з даними регулятора, у десяти областях України середній показник обсягу україномовних пісень становить 50% і вище. Найбільше ж пісень державною мовою транслюються на радіостанціях Рівненської області – 83%, Сумської– 79%, Тернопільської – 75%, Івано-Франківської – 69%, Волинської – 67%, Львівської – 60%, Харківської – 55%, Черкаської – 52%, Херсонської – 51%, Донецької області – 50%.

"Дуже приємно, що Донецька область увійшла в цю десятку. Є багато міфів і штампів щодо сходу та півдня України, а наші дослідження нівелюють ці штампи. Причому це ж не є загальнодержавна радіостанція, а такою є редакційна політика маленького місцевого мовника, яка говорить про те, що на сьогодні місцеві мовники в Донецькій області дають у середньому кожну другу пісню українською мовою", - підкреслив Костинський.

Водночас найбільша динаміка зростання обсягу україномовних пісень спостерігалась у восьми областях України: Харківська – на 16 відсоткових пунктів, Сумська – на 15 в.п., Херсонська – на 12 в.п., Полтавська – на 10 в. п., Вінницька і Черкаська – на 9 в. п., Луганська і Волинська області – на 8 відсоткових пунктів.

Щодо обсягу ведення передач українською мовою на регіональних і місцевих радіостанціях, то, за словами Костинського, в 2019 році цей показник становив 93%.

“В 11-ти областях України середній показник обсягу ведення передач державною мовою становить 95% і вище. Це Волинська, Рівненська області – 100%, Чернівецька – 99%, Чернігівська, Черкаська, Львівська – 98%, Сумська, Івано-Франківська, Хмельницька – 97%, Харківська – 96%, Закарпатська область – 95%. Найбільше зростання частки обсягу ведення передач українською мовою зафіксовано у Сумській, Харківській, Житомирській і Луганській областях – на чотири відсоткові пункти”, - уточнив посадовець.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 8 листопада 2016 року набув чинності Закон "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах)".

Згідно з документом, квота на пісні українською мовою в радіоефірі щодоби та в часових проміжках із 7:00 до 14:00 та з 15:00 до 22:00 вводилась поступово: протягом першого року їх мало бути щонайменше 25%, другого – 30%, третього – 35%. Ведення передач державною мовою протягом першого року дії закону мало становити 50%, другого – 55%, третього – 60%.

Санкцією за порушення вимог закону є стягнення штрафу у розмірі 5% від загальної суми ліцензійного збору. Його мовники зобов’язані сплатити до Державного бюджету упродовж 30 днів після ухвалення Нацрадою відповідного рішення.