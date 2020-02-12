Мовні квоти: Нацрада оштрафувала радіостанції на майже 1,8 мільйона

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення за період дії мовних квот оштрафувала українські радіостанції на майже 1,8 млн грн.

Про це повідомила заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Уляна Фещук під час пресконференції в Укрінформі.

“Загалом за період дії закону було накладено 29 штрафів на загальну суму приблизно 1,8 млн грн. Із них 21 штраф стосувався квоти пісень українською мовою - це становило приблизно 1,6 млн грн. У 2019 році ця частка значно зменшилась і фактично можна сказати, що торік Нацрада штрафів, на щастя, не накладала”, – зазначила Фещук.

Водночас вона уточнила, що найбільшу кількість штрафів регулятор призначив 2017 року, тобто в перший рік дії квот на радіо, – це 17 штрафів. Тоді як у 2018 році, за даними Нацради, мовники отримали вже вісім штрафів за порушення квот, а в 2019-му – чотири штрафи на суму 7,5 тис. грн, які стосувалися місцевих мовників. Так, три з них були накладені за невиконання пісенної квоти, а ще один – за недотримання обсягу ведення передач державною мовою. При цьому заступник голови Нацради звернула увагу на те, що зменшується сума штрафів за недотримання квот.

“Якщо в 2017 році ця сума приблизно становила 70 тис. грн за невиконання квоти щодо частки пісень, то у 2019 році – близько 2 тис. грн. І, якщо серед порушників упродовж 2017–2018 років були переважно загальнонаціональні радіомовники, то у 2019-му – це чотири місцеві радіостанції. Тобто, як бачимо, тенденція позитивна. На жаль, штрафи є ефективною протидією порушенням, тому що будь-які попередження не є такими дієвими”, – пояснила Фещук.

У свою чергу член Нацради Сергій Костинський додав, що на сьогодні регулятор уже зафіксував ознаки порушення мовних квот однією з місцевих радіостанцій і найближчими тижнями планує розглянути питання щодо призначення перевірки мовнику.

“Тобто такі інциденти з'являтимуться, але це вже не є систематичною проблемою. Ми в будь-якому разі вивчаємо ефіри всіх радіостанцій і звертаємо увагу на всі скарги від громадян. Також реагуємо на дописи у соцмережах, хоча формально це й не є офіційною комунікацією, але для нас важливо, щоби квоти працювали”, – сказав посадовець.

Водночас він констатував, що тренд на зниження кількості порушень мовних квот стає можливим завдяки принциповій позиції Нацради, коли санкції застосовуються за будь-який доведений факт недотримання вимог законодавства – навіть якщо це одна пісня.

“На рівні мережевих радіостанцій квоти зараз працюють уже за замовчування, тобто на сьогодні це взагалі не є предметом дискусії. На рівні місцевих радіостанцій ще трапляються випадки, але вони поодинокі і пов'язані зазвичай із певними технічними проблемами. Нас тішить не розмір штрафів, які ми призначаємо, а те, що радіостанції виконують норми закону та не вимагають натомість якогось стимулювання з боку держави”, – сказав посадовець.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 8 листопада 2016 року набув чинності Закон "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах)".

Згідно з документом, квота на пісні українською мовою в радіоефірі щодоби та в часових проміжках із 7:00 до 14:00 та з 15:00 до 22:00 вводилась поступово: протягом першого року їх мало бути щонайменше 25%, другого – 30%, третього – 35%. Ведення передач державною мовою протягом першого року дії закону мало становити 50%, другого – 55%, третього – 60%.

Санкцією за порушення вимог закону є стягнення штрафу у розмірі 5% від загальної суми ліцензійного збору. Його мовники зобов’язані сплатити до Державного бюджету упродовж 30-ти днів після ухвалення Нацрадою відповідного рішення.