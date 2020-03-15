Нова Пошта дає 25 мільйонів на боротьбу з коронавірусом

Нова Пошта виділяє 25 мільйонів гривень на обладнання і додаткові матеріали для лікарень.

Про це повідомив співзасновник компанії "Нова пошта" Вячеслав Климов у Facebook.

"Бізнес не може залишатися осторонь, коли країна переживає нелегкі часи: економічну кризу помножену на загрозу епідемії коронавірусу. Зараз, у нових реаліях життя, нашого включення потребують саме ті, для кого ми будували бізнес – громадяни України. Тому, ми виділяємо 25 млн гривень на обладнання і додаткові матеріали для лікарень. Це наша допомога медикам для перемоги над вірусом і задля збереження здоров’я людей." - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 11 березня ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію Covid-19.

В Україні підтверджено 3 випадки захворювання на Covid-19, один з яких летальний.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила глобальну пандемію Covid-19.

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З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почне діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.