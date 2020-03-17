"Австрійські авіалінії" у середу здійснять скасований в Україну рейс – Щерба

Авіакомпанія "Австрійські авіалінії" (Austrian Airlines) у середу вранці таки здійснить свій скасований рейс до України, через який багато українців застрягли в Австрії.

Окрім цього, на четвер запланований чартерний авіарейс для евакуації інших українців, що застрягли в республіці, повідомив на своїй сторінці у Facebook Посол України в Австрії Олександр Щерба.

"Нарешті добрі новини. Я вдячний "Австрійським авіалініям", які завтра в 9.50 відправляють в Україну пасажирів, які не змогли вилетіти у зв’язку зі скасуванням рейсів цієї авіакомпанії", - написав посол.

Читайте також: Кулеба просить українців у Шрі Ланці не шукати обхідні шляхи додому

Він також поінформував, що на літак ще є близько 70 квитків, які поступлять в продаж. Щоправда, для тих, хто застряг у Відні не з вини Austrian Airlines, квиток коштуватиме 493 євро.

Також Щерба повідомив, що у четвер очікується чартерний рейс, який евакуює з Відня інших українців, ціна за квиток буде 149 євро.

"Щодо очікуваного чартера, він буде скоріше всього в четвер вранці. Завтра повідомимо щодо того, де придбати. Ціна буде", - написав дипломат.

Окремо в Facebook-спільнотах українців в Австрії посол подякував громаді за те, що відгукнулися на заклик допомогти співвітчизникам, які вимушено застрягали на території країни, у т.ч. з харчами, спальними мішками або розміщенням. За його словами, наразі все вдалося зібрати, поки збір допомоги припиняється.

Як повідомляв Укрінформ, через введення країнами обмежувальних заходів та закриття кордонів з огляду на поширення коронавірусу Covid-19, на території Австрії залишилися близько 470 українців, які не змогли повернутися додому. Для допомоги цим людям при Посольстві України у Відні було створено кризовий штаб та пророблялася можливість чартерного авіарейсу. Також українські дипломати працювали з "Австрійськими авіалініями", закликаючи їх евакуювали ту частину пасажирів, які залишилися в Австрії після того, як Austrian Airlines скасували рейси в Україну.

Окрема проблемна ситуація склалася і з близько 70 українцями, які на особистому транспорті прибули до Австрії з інших країн на шляху до України, однак не встигли виїхати за межі республіки через перекриття сухопутних кордонів сусідніми країнами. Спочатку закрили свої кордони Чехія та Словаччина, а в цієї ночі — Угорщина, перекривши тим самим останній наземний коридор в напрямку України.

Для допомоги, у першу чергу, цим людям і був створений кризовий штаб при Посольстві. Допомогти співвітчизникам висловилися багато українців Відня та Австрії, які координували свою роботу соцмережах. Також українське посольство дозволило цим людям заночувати на території дипустанови та культурно-інформаційного центру.