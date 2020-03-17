Кулеба просить українців у Шрі Ланці не шукати обхідні шляхи додому

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба просить співвітчизників, які нині перебувають у Шрі Ланці, не шукати самостійно обхідні шляхи через треті країни, у яких вони можуть застрягнути ще надовше.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«До тих, хто зараз на Шрі Ланці: будь ласка, не шукайте самостійно обхідні шляхи через треті країни, у яких ви можете застрягнути ще на довше. Переконайтесь, що ви надіслали свої контакти та інформацію про своє місце перебування до Посольства України в Індії та зареєструвались в системі «ДРУГ», - написав глава зовнішньополітичного відомства.

За його словами, кількасот наших громадян ситуація з коронавірусом застала у туристичній подорожі на Шрі Ланці. Уряд країни заборонив авіасполучення та в'їзд іноземців. Співробітники посольства не можуть дістатися туди, а один із дипломатів навіть отримав відмову у візі з посиланням на форс-мажорні обставини. Тому посольство звернулося до української громади на Шрі Ланці, яка допомагає втілити практичні рішення для повернення українців додому.

«МЗС України робить усе можливе, щоб кожен міг повернутися додому. Ми перебуваємо на постійному зв’язку з туроператорами Travel Professional Group та Join UP. Авіакомпанія Air Arabia підтвердила готовність виконати заплановані раніше додаткові рейси для громадян України 18, 20 та 21 березня, отримала необхідні дозволи на приліт до України», - зазначив Кулеба.

За даними урядовця, авіакомпанія Flydubai попросила надати дозвіл на приліт, а коли офіційний лист був наданий, попросила інший, який уже теж надали. МЗС України, Посольство в Індії, Міністерство інфраструктури, Державне агентство України з туризму та курортів і туроператори України активно працюють із цією авіакомпанією, щоб запланований переліт все-таки відбувся.

«Зараз тисячі людей вимагають від сотень людей з дипломатичної служби повернути їх додому. Ми обов'язково повернемо українців до України. Але дайте нам трохи часу. Ми робимо все, що в наших силах», - запевнив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, за сьогодні, 17 березня, вже понад 7 тисяч громадян України повернулися додому: станом на 17:00 6 112 українських туристів вилетіли з Шарм-ель-Шейха і 972 - з Хургади.

З 00 год. 00 хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня закрито пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського повітряного сполучення (за винятком низки категорій громадян).

Також запроваджено тимчасову заборону, з 00 год. 00 хв. 16 березня до 3 квітня, перетину державного кордону на в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства (за винятком низки категорій громадян).

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

За останніми даними в Україні 14 підтверджених випадків інфікування Covid-19.