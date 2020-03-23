Троє хворих із Франківська контактували з померлою від коронавірусу - мер

В Івано-Франківську підтвердили захворювання на коронавірус ще у трьох осіб. Усі ці люди є контактними особами жінки, яка померла від Covid-19 раніше.

Про це у своєму відеозверненні повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

«Увечері ми дізналися про ще три випадки захворювання на коронавірус. Усі троє осіб з Івано-Франківська. На жаль, це є контактні особи жінки, яка померла раніше», - зазначив Марцінків.

Він зауважив, що усі хворі на коронавірус перебувають у задовільному стані.

«В області немає тяжких хворих. Усі – середньої важкості», - зауважив мер.

Водночас, Марцінків повідомив, що сьогодні Івано-Франківськ отримає 300 експрес-тестів.

«У першу чергу їх використовуватимуть у міських медичних закладах для людей, які поступають з пневмонією. Я хочу, щоб Івано-Франківськ отримав до кінця тижня кілька тисяч таких тестів», - зазначив мер.

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Він зауважив, що експрес-тести не дають 100% підтвердження коронавірусу, лише – лабораторні дослідження, які поки в області недоступні через відсутність системи. Так, каже мер, попередній експрес-тест у чоловіка, який нині хворіє, не дав підтвердження про те, що він є носієм коронавірусу.

За словами Марцінківа, в Івано-Франківську спалаху пневмонії немає. За вихідні з цією недугою госпіталізували лише одну людину.

Щодо надходження нового обладнання до медзакладів області, то, за інформацією мера Івано-Франківська, апарат для штучної вентиляції легень найближчим часом отримає обласна інфекційна лікарня. Його придбали за кошти місцевого мецената. Кілька таких апаратів отримають лікарні Івано-Франківська. Ще 10 одиниць цього обладнання місто планує закупити за спрощеною системою.

Як повідомлялося, 17 березня в Івано-Франківську в обласній інфекційній лікарні померла 56-річна жінка. Пізніше, в неї підтвердили наявність коронавірусу. Її контактними особами були чоловік та син. Наразі в області констатують п’ять хворих на коронавірус. Раніше інфекцію підтвердили у 29-ріної жінки, яка повернулась з Франції.

Станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.