Стало відомо про стан першого пацієнта з коронавірусом на Черкащині
Про це повідомляє у Facebook голова Черкаської обласної держадміністрації Роман Боднар.
"Маємо перший лабораторно підтверджений випадок інфікування Covid-2019 і на Черкащині. Пацієнт у задовільному стані. Він перебуває під постійним наглядом лікарів інфекційного відділення Уманської міської лікарні", - поінформував голова ОДА.
За його словами, медики діють згідно з відпрацьованим алгоритмом МОЗ. Інфекційний бокс оснащений всім необхідним обладнаннням.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби (3 з них – летальні).
Загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.
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