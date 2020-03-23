Стало відомо про стан першого пацієнта з коронавірусом на Черкащині

Стан першого і наразі єдиного на Черкащині пацієнта з підтвердженим захворюванням на коронавірус задовільний. Він перебуває в інфекційному боксі Уманської міської лікарні.

Про це повідомляє у Facebook голова Черкаської обласної держадміністрації Роман Боднар.

"Маємо перший лабораторно підтверджений випадок інфікування Covid-2019 і на Черкащині. Пацієнт у задовільному стані. Він перебуває під постійним наглядом лікарів інфекційного відділення Уманської міської лікарні", - поінформував голова ОДА.

За його словами, медики діють згідно з відпрацьованим алгоритмом МОЗ. Інфекційний бокс оснащений всім необхідним обладнаннням.

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Родина пацієнта також перебуває під наглядом медиків.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби (3 з них – летальні).

Загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.

Фото: AA