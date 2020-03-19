МОЗ пояснило, які заходи пропонує при легкій формі коронавірусу

При легкому перебігу хвороби при Covid-19 Міністерство охорони здоров`я пропонуватиме амбулаторне лікування з домашньою самоізоляцією.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз ми переходимо на новий етап планування і перепрофілювання наших закладів охорони здоров'я. На днях ми презентуємо інтерактивну мапу, на якій буде чітко показано як розгортаються ліжка і перепрофільовуються лікарні. Ми залишаємо по дві госпітальні бази ( які були визначені урядовим планом з протидії поширенню коронавірусу - ред.), вони будуть приймати хворих в першу чергу з коронавірусною хворобою. Водночас ми чітко розробили алгоритм, який базується на сценарії розвитку спалаху, на базі Італії. Ми бачимо, що 80% в Італії все рівно люди перехворіють легкими формами, тому, за нашом стандартом при наданні медичної допомоги, який повністю адаптований з рекомендаціями ВООЗ і враховує кращі практики КНР та Італії, ми будемо пропонувати і надавати медичну допомогу в легких випадках амбулаторно при домашній самоізоляції", - сказав Ляшко.

Він додав, що за допомогою інтерактивної мапи буде чітко визначено, в яку лікарню госпіталізувати тих, хто потребує допомоги в стаціонарі.

"Ми вже чітко розпланували, і цю мапу буде доведено до диспетчерів екстреної меддопомоги, щоб всі розуміли - куди який випадок доставити. Ця мапа буде чітко показувати бригаді екстреної допомоги, якщо ми веземо людину з важкою формою хвороби, яка потребуватиме інтенсивної терапії або реанімаційних заходів, де і в якій лікарні на сьогодні є вільне ліжко інтенсивної терапії, яке забезпечене необхідним обладнанням", - сказав Ляшко.

Заступник міністра зазначив, що такі сценарії передбачені під певну кількість людей, які одночасно захворіли.

Інший сценарій, за його словами, передбачає залучення інших відділень чи закладів охорони здоров'я.

"Тобто заклади терапевтичного профілю будуть також приймати хворих з тяжкими формами коронавірусної хвороби для того, щоб забезпечити їм інтенсивну терапію", - сказав Ляшко.

Третій сценарій, додав він, передбачає у разі введення надзвичайного стану залучення приватних закладів охорони здоров'я.

За даними МОЗ, 10 випадків зареєстровано в Чернівецькій області, 1 випадок (летальний) - у Житомирській, 2 випадки - в Київській, 1 випадок - у Донецькій області, 2 випадки - в Києві.

У світі на сьогодні зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.