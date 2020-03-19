МОЗ очікує тестів на проведення мільйону досліджень на Covid-19

На вихідних Міністерство охорони здоров`я очікує поставки тестів, на проведення біля 1 млн досліджень на коронавірусну хворобу.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"11 лабораторій, які знаходяться в підпорядкуванні МОЗ, в лабораторних центрах МОЗ мають тести для визначення коронавірусної хвороби методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Також найближчим часом, у суботу-неділю, ми очікуємо наступну поставку комплектів для проведення ПЛР-досліджень, які є золотим стандартом у діагностиці коронавірусної хвороби, що дозволить провести біля 1 млн досліджень. Тому найближчим часом ми значно розширимо наші дослідження і будемо запроваджувати нові алгоритми до тестувань, коли збільшимо надходження тестів ПЛР", - сказав Ляшко.

Він додав, що на ринку та в закладах охорони здоровя з'являються швидкі тести для проведення досліджень біля ліжка хворого. За словами Ляшка, ці тести потребуватимуть подальшого ретельного дослідження, але дозволяють проводити так зване сортування хворих, тобто визначення медичними працівниками тактики ведення хворого - госпіталізації чи лікування вдома.

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Станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків Covid-19, з них 2 летальних: Чернівецька область - 10 випадків (1 летальний), Житомирська - 1 (летальний) випадок, Київська - 2 випадки, Донецька - 1 випадок, м. Київ - 2 випадки.