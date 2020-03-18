Зеленський домовився з Червоним Хрестом про постачання обладнання та медикаментів

Президент Володимир Зеленський домовився із президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Петером Маурером про надання Україні необхідного у боротьбі з коронавірусом медичного обладнання та медикаментів.

Про це йшлося під час телефонної розмови лідерів, повідомляє пресслужба Офісу Президента України.

"Глава держави відзначив важливість співпраці між Україною та МКЧХ у протидії пандемії коронавірусу. Було домовлено про надання Україні Міжнародним комітетом Червоного Хреста відповідного медичного обладнання та медикаментів на запит нашої держави, сформований за дорученням Володимира Зеленського", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 12 березня в Україні розпочався карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.

В Україні станом на 18 березня зафіксовано 14 випадків зараження коронавірусом Covid-19.