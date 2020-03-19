Ляшко каже, що у п'ятницю-суботу маски мають з’явитися в аптеках

Постачання масок до аптек відновляться вже наприкінці цього тижня.

Про це на брифінгу 19 березня сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Прем'єр-міністр, міністр економіки ще раз зустрічались з усіма вітчизняними виробниками засобів індивідуального захисту. В них є домовленості, підписані меморандуми і ми найближчим часом очікуємо значне поповнення українського ринку засобами індивідуального захисту. І в суботу-п'ятницю очікується, що і хірургічні маски повинні з'явитись у вільному доступі в аптечних мережах. Можливо, не у всіх, але напруга буде знята", - зазначив Ляшко.

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Посадовець підкреслив, що уряд додатково виділив кошти для того, щоб забезпечити засобами індивідуального захисту працівників центральних органів виконавчої влади, а також передати закуплені засоби і закладам охорони здоров'я.

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Ляшко зазначив, що у міністерстві ініціювали розробку і внесення до ВР законопроєкту, який "дозволяє значно спростити закупівлі всього медичного обладнання та медичних виробів, необхідних для реагування на коронавірусну хворобу".

Як повідомлялося, 18 березня секретар Київради Володимир Прокопів зазначав, що Київська міська рада розглядає можливість відновлення роботи метрополітену.

За даними Міністерства охорони здоров'я України, станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків Covid-19, з них два летальних: Чернівецька область - 10 випадків (1 летальний), Житомирська - 1 (летальний) випадок, Київська - 2 випадки, Донецька - 1 випадок, м. Київ - 2 випадки.

Усього, за даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.