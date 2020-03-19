Кількість хворих з коронавірусом в Україні не змінилася – МОЗ

Станом на ранок 19 березня в Україні зареєстровано 16 випадків захворювання на Covid-19.

Про це на брифінгу 19 березня сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Станом на ранок 19 березня ми маємо зареєстрованих 16 випадків коронавірусної хвороби, які підтверджені в національних лабораторіях , а також вірусологічних лабораторіях обласних лабораторних центрів”, - сказав Ляшко.

За даними МОЗ, 10 випадків зареєстровано в Чернівецькій області, 1 випадок (летальний) - у Житомирській, 2 випадки - в Київській, 1 випадок - у Донецькій області, 2 випадки - в Києві.

У світі на сьогодні зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.

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