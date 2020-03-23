Закритий на карантин McDonald’s закликав своїх відвідувачів до самоізоляції

McDonald’s в Україні закликав своїх відвідувачів до самоізоляції.

Заклик з’явився на сторінці McDonald’s у Facebook.

"Невеличка дистанція, на деякий час, допоможе об'єднати всіх нас", - йдеться у повідомленні.

Днями McDonald's в Україні повідомив, що закриває заклади мережі на карантин, але продовжує приймати замовлення через доставку або McDrive.

«МакДональдз в Україні закриває свої двері на період карантину. Наші й без того суворі стандарти якості і безпеки ми посилили додатковими заходами, щоб ви могли продовжувати замовляти через доставку або МакДрайв», - йшлося у повідомленні.

Американська корпорація McDonald’s - одна з найбільших у світі мереж закладів швидкого харчування. Мережа McDonald’s в Україні працює з 1997 року, має 93 ресторани в 20 містах та двох селах.