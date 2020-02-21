McDonald’s випустить свічки з ароматами огірка, цибулі та кетчупу

Компанія McDonald’s анонсувала випуск серії сувенірної продукції, присвяченої 50-річчю існування Роял чизбургера (назва Quarter Pounder burger у США).

Як зазначається у блозі компанії, у серії будуть різні підвіски, рукавиці, футболки, календар та набір свічок з ароматами яловичини, булки, кетчупу, солоного огірка, сиру та цибулі.

«Ніщо не пахне краще, ніж 100% свіжа яловичина разом з ідеальним поєднанням топпінгу», — йдеться у повідомленні.

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За інформацією Mashable, набір свічок коштуватиме $35 доларів. Придбати можна лише увесь набір, а не один аромат окремо.

Набір має надійти у продаж в США.