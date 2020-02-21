McDonald’s випустить свічки з ароматами огірка, цибулі та кетчупу
Фото
Укрінформ
Компанія McDonald’s анонсувала випуск серії сувенірної продукції, присвяченої 50-річчю існування Роял чизбургера (назва Quarter Pounder burger у США).
Як зазначається у блозі компанії, у серії будуть різні підвіски, рукавиці, футболки, календар та набір свічок з ароматами яловичини, булки, кетчупу, солоного огірка, сиру та цибулі.
Quarter Pounder Scented Candle Pack https://t.co/pmEE4GieAj pic.twitter.com/HuDr6AZuKu— Larry Fire (@larryfire) February 20, 2020
«Ніщо не пахне краще, ніж 100% свіжа яловичина разом з ідеальним поєднанням топпінгу», — йдеться у повідомленні.
За інформацією Mashable, набір свічок коштуватиме $35 доларів. Придбати можна лише увесь набір, а не один аромат окремо.
Набір має надійти у продаж в США.