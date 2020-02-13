KFC та Crocs випустили взуття з ароматом смаженої курки

Американська мережа ресторанів фастфуду KFC і виробник взуття Crocs створили колаборацію у вигляді колекції літніх черевиків.

Про це повідомляє CNN.

Незвичність лімітованої колекції полягає в тому, що взуття KFC X Crocs Bucket Clog має принт зі смаженою куркою, яку продають у ресторанах фастфуду. Черевики прикрашає ароматизований декор, що нагадує смажені курячі ніжки. Обіцяють, що аромат смаженої курки буде зберігатися навіть у літню спеку.

Взуття надійде у продаж цієї весни. Вартість пари складе $59,99.

Читайте також: Понад 200 взуттєвих компаній просять Трампа скасувати нові мита на китайські товари

Як повідомляв Укрінформ, раніше KFC представила у Великій Британії власну лінійку свічок, що мають аромат їхнього фірмового соусу.