Суд наклав арешт на 21 тисячу масок, які намагалися вивезти з Херсона до Ізраїлю

Суд наклав арешт на 21 тисячу медичних масок, які незаконно намагалися вивезти з Херсона за межі України.

Про це у Facebook повідомила прокуратура Херсонської області.

«Судом арештовано 21 тисячу медичних масок, які незаконно намагались вивезти з Херсона», - йдеться у повідомленні.

Херсонською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом зловживання повноваженнями працівниками одного з приватних підприємств міста, які під час дії заборони, визначеної постановою Кабміну від 11.03.2020 № 214, намагались експортувати до Ізраїлю 21 тис. медичних масок вартістю понад 1 млн грн.

Наразі рішенням слідчого судді накладено арешт на цей вантаж.

Як раніше повідомляв Укрінформ, 14 березня поліція попередила вивезення з аеропорту «Херсон» до іншої країни респіраторів на понад мільйон гривень.