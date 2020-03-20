Поліцейські склали 613 адмінпротоколів за порушення карантину

З початку карантинних заходів Національна поліція склала 613 адміністративних протоколів.

Про це заступник Голови Нацполіції Олександр Фацевич повідомив сьогодні, 20 березня, підбиваючи підсумки роботи правоохоронців задля запобігання поширення коронавірусної інфекції COVID-19, повідомляє пресслужба Нацполіції.

"З початку карантинних заходів Національна поліція склала 613 адміністративних протоколів за статтею 44-3 КУпАП. Найбільше протоколів складено на працівників та керівників підприємств та установ, а також на перевізників та керівників підприємств, які надають послуги пасажирських перевезень. Підрозділами Національної поліції до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено сім кримінальних проваджень за статтею 325 Кримінального кодексу України", - зазначив заступник голови Національної поліції України.

Він також додав, що найбільше порушень правил щодо карантину людей було виявлено у Дніпропетровській області – 110 протоколів, у Донецькій – 68, у місті Києві – 46, у Запорізькій області – 39 та у Черкаській – 37.

"Поліцейські продовжують працювати в посиленому режимі. Загалом щодоби до несення служби у Національній поліції залучається понад 14 тисяч правоохоронців. Зокрема 3,5 тисячі автопатрулів. Також створено резерви із працівників поліції особливого призначення, тактико-оперативного реагування Департаменту патрульної поліції. Наразі вже заплановано розміщення понад 500 перевірочних пунктів, однак вони будуть виставлятись за рішенням регіональних комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На таких пунктах нестимуть службу працівники поліції, Національної гвардії, представники служби з надзвичайних ситуацій, лікарі та представники органів місцевого самоврядування", - зауважив Фацевич.

Водночас заступник голови Нацполіції повідомив, що поліцейські оперативно реагують на всі повідомлення, пов’язані із порушенням карантину.

"Під час моніторингу соціальних мереж поліція виявляє багато фактів, коли громадяни конфліктують із кондукторами чи водіями транспортних засобів, які здійснюють перевезення пасажирів. Ми звертаємося до водіїв і кондукторів із прохання негайно повідомляти про такі факти, аби ми могли оперативно відреагувати", сказав він.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах цих заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

При цьому міський громадський транспорт може перевозити не більше 10 осіб одночасно.