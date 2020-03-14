Держава не може сказати, чи продовжиться карантин за два тижні — Мендель

Влада швидко реагуватиме й ухвалюватиме рішення у ситуації з коронавірусом.

У цьому запевнила прессекретар Президента України Юлія Мендель у Facebook.

"Рішення будуть переглядатися постійно і реагування відбуватиметься якомога швидше заради адаптації до нових умов. Держава не може сказати, чи продовжиться карантин за два тижні, адже ми маємо зробити все можливе заради запобігання поширенню Covid-19. Ми реагуватимемо на ситуацію", - написала вона.

Прессекретар розмістила також актуальні рекомендації для українців.

Зокрема, тим, хто вирішить залишитися за кордоном, бажано дотримуватися рекомендацій країни перебування та повідомити про це дипломатичне представництво.

Мендель також запевнила, що в Україні достатньо місць у реанімації, достатньо фахівців у лікарнях.

"Будь ласка, дотримуйтеся ретельної гігієни, не ходіть у людні місця й не панікуйте. Covid-19 – не вирок. Але нам треба зробити все, щоб якомога менше наших громадян ним заразилися", - наголосила вона.

Як повідомлялося, 14 березня на виконання рішень РНБОУ щодо протидії поширенню коронавірусу в Україні Кабінет міністрів на позачерговому засіданні ухвалив розпорядження про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України Covid-19.

Документом передбачено тимчасово, з 00 год. 00 хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня, закрити пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського повітряного сполучення (за виключенням низки категорій громадян).

Також запроваджено тимчасову заборону, з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня, перетину державного кордону на в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства (за виключенням низки категорій громадян).

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

На цей час в Україні підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

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Відповідно до останніх даних, у світі підтверджено 147 838 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 976), Італії (17 660), Ірані (12 729), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 539 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 718 людини.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус Covid-19 глобальною пандемією.