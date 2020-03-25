Храм у Тернополі збирає засоби індивідуального захисту для медиків

Архикатедральний собор Тернополя став місцем збору засобів індивідуального захисту для медиків.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ .

"Архикатедральний собор УГКЦ Тернополя став місцем збору та розподілення медичних засобів індивідуального захисту та першої необхідності для лікарень міста. Настоятель собору отець Орест Павліський надав катехитичні приміщення для розташування ініціативної групи молодих тернопільських блогерів, які самоорганізувалися для допомоги медикам міста", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що група небайдужих тернополян, разом зі священником запустили в Instagram благодійний флешмоб. За кілька днів молодим людям вдалося зібрати близько 250 000 гривень, за які вони закупили засоби індивідуального захисту та медичні засоби першої необхідності для лікарень міста.

Як повідомлялося, у неділю, 22 березня, Глава УГКЦ Блаженніший Святослав заявив, що за необхідності храми та їх приміщення стануть «церковними шпиталями» для допомоги медикам під час епідемії.