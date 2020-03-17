Кабмін звернеться до МВФ по допомогу в боротьбі з коронавірусом - Шмигаль

Кабмін звернеться до МВФ по допомогу в боротьбі з коронавірусом - Шмигаль

Укрінформ
На засіданні Кабміну, яке відбулося ввечері 16 березня, низка міністерств отримала важливі доручення.

Про це у Telegram повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, зазначив голова уряду, профільним міністерствам доручено опрацювати разом з мережами ритейлерів перелік товарів, експорт яких варто обмежити.

Крім того, належить оцінити кількість коштів, необхідних для доплати у розмірі 1000 грн громадянам, які мають пенсію менш ніж 5000 грн;

Також Кабмін ухвалив підготувати лист і звернення до МВФ щодо надання фінансової підтримки для подолання наслідків епідемії коронавірусу.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Разом із цим заборонено проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 10 осіб.

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