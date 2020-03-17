Кабмін звернеться до МВФ по допомогу в боротьбі з коронавірусом - Шмигаль

На засіданні Кабміну, яке відбулося ввечері 16 березня, низка міністерств отримала важливі доручення.

Про це у Telegram повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, зазначив голова уряду, профільним міністерствам доручено опрацювати разом з мережами ритейлерів перелік товарів, експорт яких варто обмежити.

Крім того, належить оцінити кількість коштів, необхідних для доплати у розмірі 1000 грн громадянам, які мають пенсію менш ніж 5000 грн;

Також Кабмін ухвалив підготувати лист і звернення до МВФ щодо надання фінансової підтримки для подолання наслідків епідемії коронавірусу.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Разом із цим заборонено проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 10 осіб.