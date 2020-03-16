Зеленський закликав Мінфін провести “антикоронавірусні” перемовини з МВФ

Президент Володимир Зеленський закликав Міністерство фінансів провести перемовини з Міжнародним валютним фондом щодо надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу. Також він очікує на програму кредитних канікул для малого й середнього бізнесу.

Про це йдеться у зверненні глави держави щодо протидії коронавірусу.

"Міністерству фінансів – провести перемовини з МВФ та іншими міжнародними партнерами щодо надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу... Найближчим часом очікуємо від НБУ, Міністерства фінансів, державних і комерційних банків програму кредитних канікул для малого й середнього бізнесу, а також концепцію податкових змін", - сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що на тлі кризи через коронавірус Міжнародний валютний фонд готовий виділити кредитний ресурс у розмірі трильйона доларів для допомоги країнам.

Зокрема, за словами директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої, Фонд може розгорнути гнучкий інструментарій реагування на надзвичайні ситуації, щоб допомогти країнам з нагальними проблемами у платіжному балансі. Як зазначається, на ці потреби можуть бути виділені 50 млрд дол. країнам, що розвиваються. До 10 млрд дол. можуть бути надані країнам-членам МВФ з низьким доходом через пільгові механізми фінансування, які мають нульові процентні ставки. За даними Георгієвої, на сьогодні МВФ вже має 40 чинних угод із загальними зобов'язаннями у розмірі близько 200 млрд доларів. Ще 20 країн проявили інтерес до фінансування, допомога яким може знадобитися в найближчі дні.

Крім того, для найбідніших країн є можливість отримати доступ до Трастового фонду МВФ з подолання катастроф.

Таким чином, МВФ може підтримати всі 189 країн-членів МВФ.