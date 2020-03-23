На Тернопільщині підтвердили другий випадок Covid-19

Другий випадок захворювання на Covid-19 зареєстровано в Тернопільській області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє обласний лабораторний центр МОЗ України.

"О 20 год. 10 хв. 23 березня 2020 року в результаті дослідження методом ПЛР виявлені фрагменти РНК вірусу SARS-CoV-2. Тобто, лабораторно підтверджено другий в Тернопільській області випадок Covid-19", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляло агентство, на Тернопільщині за добу зареєстровано ще 4 випадки підозри на коронавірус.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.

Фото: АА