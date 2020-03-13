Київським магазинам і ринкам доручили створити "стратегічний запас" продуктів

Влада Києва дала доручення керівникам торговельних мереж, головам районних держадміністрацій, керівникам ринків планувати і забезпечити стратегічні запаси продовольства на два тижні.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Слончак у Facebook.

"Міська влада дала доручення керівникам торговельних мереж, головам районних держадміністрацій, керівникам ринків планувати і забезпечити стратегічні запаси продовольства на два тижні, зокрема, хліба, м'яса, цукру, солі, борошна, чаю, кави, сухого молока, олії соняшникової, масла вершкового, гречки, рису, макаронних виробів, консервів тривалого зберігання тощо", - йдеться у дописі.

Високопосадовець зазначив, що продуктів у магазинах достатньо, та закликав не поширювати паніку.

"Дорогі друзі, прошу не панікувати та бути обережними з власними висловлюваннями. Сьогодні особисто зранку пройшовся магазинами в центрі, щоб пересвідчитися, що продуктів вдосталь. Черг немає, усе спокійно. Міська влада розуміє, що забезпечення продуктами вкрай важливо для безпеки і спокою нас усіх. Тому ми з багатьох сторін підходимо до цього питання. Якщо ви не змогли купити улюблені ваші продукти в найближчому супермаркеті, ви можете знайти їх на ярмарках", - підкреслив Слончак.

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції.

КМУ також запропонував введення обмежень на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб.

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За останніми даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, у світі коронавірусом заразилося 128 392 людини, загинуло 4728, одужало 69 607 осіб. В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області і один у Житомирській.

Фото: ukrtime.net